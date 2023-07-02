Як діяти мобілізованому, якщо виникли проблеми зі здоров'ям

Якщо у мобілізованого проблеми зі здоров'ям, що робити.

Українські захисники — люди стійкі, витривалі та терплячі, але вони також мають серця і нерви. На війні можуть трапитися різні ситуації, зокрема й загострення хронічних хвороб. Навіть після отримання медичної допомоги та реабілітації стан здоров'я може погіршитися. І лікарі також можуть помилятися.

Як бути в ситуації, коли за рішенням Військово-лікарської комісії вас визнано придатним до військової служби, але водночас за станом здоров'я не можете повноцінно нести службу. Алгоритм дій військовослужбовця наступний:

Якщо вам потрібна екстрена медична допомога (наприклад, через травму, нещасний випадок або загрозливий для життя стан):

Негайно зателефонуйте за номером 103 або зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я.

Повідомте свого безпосереднього командира про ваш стан або попросіть медичних працівників повідомити до найближчого Територіального центру здоров'я та СП про ваше місцеперебування, зазначивши ваші особові дані для подальшого повідомлення до вашої військової частини.

Після надання медичної допомоги треба дотримуватися рекомендацій лікаря: повернутися до служби або звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я, з повідомленням вашому безпосередньому командиру.

У разі загострення хронічних захворювань, станів, що не загрожують здоров'ю і життю:

Зверніться до вашого безпосереднього командира і повідомте про своє захворювання та намір звернутися до закладу охорони здоров'я.

Того самого дня зверніться до лікаря для отримання консультації.

Повідомте свого командира про результати обстеження. Ваші подальші дії залежатимуть від цих результатів.

Якщо результати обстеження показують задовільний стан здоров'я або потребують планового лікування, поверніться до військової частини та, за необхідності, зверніться до начмеда частини.

Якщо результати обстеження підтверджують необхідність негайної медичної допомоги, дійте згідно з пунктом 1.

Не соромтеся визнавати свою слабкість або намагатися розв'язувати проблему самостійно. Подбайте про себе, оскільки люди, захисники є найціннішим ресурсом країни.

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