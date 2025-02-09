Що робити, якщо вас внесли в розшук ТЦК: пояснення юристів

Якщо ТЦК виявляє такі порушення, він фіксує їх та звертається до поліції. Затримання та розшук проводяться з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення, який оформлюється лише за особистої присутності порушника в ТЦК.
Останнім часом багато громадян помітили в електронному військово-обліковому документі позначку "зафіксовано порушення правил військового обліку". Це означає, що районний ТЦК та СП звернувся до поліції з метою розшуку військовозобов’язаного для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності.
Що робити у такому випадку, розповіли на юридичному порталі "INSEININ".
Наявність такої відмітки обмежує громадян у багатьох питаннях, зокрема:
- оформленні паспортних документів за кордоном;
- отриманні відстрочки;
- можливості вступу до навчальних закладів;
- бронюванні за підприємством.
Чому ТЦК подає військовозобов’язаних у розшук?
Розшук оголошується щодо осіб, які порушили правила військового обліку. Це можуть бути чоловіки, які:
- не з’явилися за повісткою;
- не стали на військовий облік;
- ухиляються від проходження ВЛК або призову на службу.
Якщо ТЦК виявляє такі порушення, він фіксує їх та звертається до поліції. Затримання та розшук проводяться з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення, який оформлюється лише за особистої присутності порушника в ТЦК.
Як зняти розшук у ТЦК?
Відмітка про розшук знімається оператором ТЦК, якщо подано запит до поліції про відсутність підстав для затримання військовозобов’язаного. Наразі єдиний механізм зняття розшуку – це складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Алгоритм зняття розшуку:
- Особисте прибуття військовозобов’язаного до районного ТЦК, який ініціював розшук.
- Складання протоколу за ст. 210 або 210-1 КУпАП.
- Розгляд справи та винесення постанови.
- Оплата штрафу або оскарження постанови в суді.
- Зняття відмітки про розшук після сплати штрафу або судового рішення.
Чи можна зняти розшук дистанційно?
У більшості випадків – ні. Виняток можливий лише якщо позначку внесли помилково і військовозобов’язаний не порушував правил обліку. У такому разі працівники ТЦК можуть самостійно прибрати відмітку.
Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років. Призовники (особи 18-25 років) можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках.
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