Що робити з Курською областю: американський експерт розповів, до чого Україна змушує Росію

Україна буде вирішувати, що робити з. контрольованими територіями на території РФ.

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич вважає, що Україна, швидше за все, вийде з Курська. Однак, це буде лише після того, як Росію змусять перекинути туди кілька бригад з фронту.

Про це він розповів виданню The Hill.

Блусевич наголошує на тому, що росіяни тепер повинні переміщуватись, а це їм вдається дуже погано.

"Тепер вони повинні рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України", – коментує експерт та додає, що Україна вже досягла величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках і "це величезний удар по престижу Путіна".

Нагадаємо, із Севастополя в Курську область перекинули підрозділи 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії. 6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі було відзначено військові вантажні "камази" з тактичним знаком "Z у квадраті".

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