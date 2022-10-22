Що робити жителям Херсона у разі підриву Каховської ГЕС: вказівки від влади

Якщо окупанти підірвуть дамбу, то через дві години почнеться катастрофічне затоплення Херсонської міської територіальної громади.

Легітимна міська влада Херсона дала вказівки жителям міста, що робити в разі підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Відповідну інформацію опублікувала очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Вона попередила, що в разі прориву греблі Каховської ГЕС для території Херсонської міської територіальної громади через дві години почнеться катастрофічне затоплення.

Водночас у відділі з питань цивільного захисту Херсона попередили, що в рівень води в річці Дніпро після прориву може піднятися до п’ять метрів. Максимальний рівень води буде досягнутий через 13 год. 48 хв. Час стояння піку повені – 3 год. 30 хв.

"Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію стосовно того, як діяти у разі, якщо Росія наважиться на такий крок та спробує підірвати дамбу" , – закликала Лугова.

Треба вимкнути електроприлади, газові плити, взяти документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.

Ті, хто мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, повинні прямувати до таких безпечних районів:

жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;

жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Допоможіть хворим та людям похилого віку. Сповістіть сусідів про небезпеку.

Загроза підриву Каховської ГЕС

Окупанти можуть атакувати Каховську ГЕС та звинуватити в цьому ЗСУ, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Коментуючи загрозу підриву Каховської ГЕС, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що окупанти не підірвуть Каховську ГЕС, адже самі опиняться в зоні затоплення, це позбавить води Крим, а також позбавить охолодження реактори Запорізької АЕС, захопленої росіянами.

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