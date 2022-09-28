Що робити жителям Криму в разі мобілізації до армії РФ: у прокуратурі дали поради

Прокуратура АР Крим радить жителям окупованого півострова у разі призову до російської армії повідомляти про це відомству та не вчиняти злочинів проти України.

Мобілізація жителів Криму на війну проти України є воєнним злочином.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополь, а також її керівник Ігор Поночовний.

Так, він зазначив, що від 2015 року російська влада незаконно примушувала кримчан служити в її збройних силах. Так, до армії РФ потрапили щонайменше 34 тис. осіб. Поночовний наголосив, що від 21 вересня 2022 року "кримчан примушують помирати за ідеї "руського міра" у війні проти своїх же громадян".

Відповідно до Женевської конвенції, державі-окупанту заборонено примушувати цивільних із захопленої території служити в її збройних силах. Проте окупаційна влада в Криму проводить незаконну мобілізацію. Повістки жителям півострова роздають на всій території, особливо в місцях, де здебільшогопроживають кримські татари.

"Наразі покинути територію півострова можливо тільки з дозволу військкоматів, які звісно таких дозволів не дають. Фактично, кримчани знаходяться перед вибором: смерть на війні або 10 років російської в’язниці. У зв’язку з цим прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі", – поінформував керівник прокуратури АР Крим.

У відомстві також рекомендують жителям півострова за можливості будь-яким способом залишати територію Криму, ухилятись від отримання повісток та походів до військкоматів.

"Якщо все-таки вас примусово мобілізували, саботуйте накази російських військових, не вчиняйте дій, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Адже в такому випадку ви будете відповідати за свої дії як воєнний злочинець, навіть якщо вас мобілізували примусово. За найменшої можливості, здавайтесь у полон Збройним силам України", – закликали у прокуратурі.

Там також попросили – "якщо ви отримали повістку з військкомату, вас примусово мобілізували або у вас наявні відомості про інших примусово мобілізованих осіб – надсилайте інформацію до прокуратури автономії".

Для зв'язку з прокуратурою АРК функціонує "гаряча лінія" + 38 (096) 700 1600 (Telegram, Viber, Whatsapp та Signal). Також інформацію можна надіслати на електронні пошти park.zvern@gmail.com та appeal@ark.gp.gov.ua.

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Така інформація, пояснили у прокуратурі, буде підтвердженням того, що людина не є "добровольцем" із Криму, який вирішив взяти участь у "спеціальній воєнній операції".

"Якщо Ви добровільно приєднаєтесь до ЗС РФ та візьмете участь у війні проти України, ваші дії будуть кваліфіковані, як злочин проти основ національної безпеки", – попередили у прокуратурі АР Крим.

Нагадаємо, росіяни у Криму окупанти вже мобілізували до свого війська близько 60 тис. чоловіків.