Що роблять окупанти на Запоріжжі: експерти заявили про розвідку боєм та плани наступу

Росія має стратегічні цілі на цьому напрямку – перейти на правий берег Дніпра, просунувшись до Запоріжжя.

У Запорізькій області російські війська готуються до прориву та подальшого наступу на обласний центр, проте їхні атаки відбивають ЗСУ. Ворог також проводить розвідку боєм і намагається відволікти увагу українських сил.

Про це розповіли військові експерти, чиновники та представники ЗСУ, повідомляє "FreeДом".

Російські війська на Запорізькому напрямку намагались проводити певні дії у складі невеликих груп до 10 осіб задля покращення свого тактичного становища. В деяких моментах ворог намагався вирівняти певні ділянки оборони. Про це повідомив начальник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін.

"Всі його спроби зараз зазнали невдачі. І навіть незважаючи на тимчасові короткострокові успіхи, противника відкинуто і наша лінія оборони залишається на колишніх рубежах", – зазначив Єрін.

Водночас військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що російські командири "знизу", можливо, спробували "промацати" розвідкою українську оборону та готовність військ боронитися на цій території.

"Якщо можливо, була якась слабина, то спробували розвивати наступ. Але ми бачимо лише піхоту – просто у полі. Безліч людей просто в полі, механізованих частин я не бачу. Це говорить про те, що справді з технікою не те щоб проблема, а певні труднощі є", – вважає Ступак.

Він додав, що росіяни поки що не кидають техніку в наступ на прорив.

Мер Мелітополя Іван Федоров звернув увагу на те, що в останні кілька днів окупанти намагаються активізувати свої дії на окремих напрямках. Водночас Генштаб ЗСУ публікує інформацію, "як масово окупанти повертаються із тимчасово окупованої Запорізької області у чорних пакетах".

"У Михайлівці кілька годин вибухав склад боєприпасів. Така сама ситуація була у Макіївці. Днями із Запорізького напрямку привезли безліч поранених та загиблих. Зверніть увагу – Мелітополь – це далеко не найближче місто до лінії фронту в Запорізькій області, але саме туди вчора везли постраждалих. Це свідчить про те, що всі російські шпиталі, які перебувають у невеликих містах, переповнені", – повідомив Федоров.

Ексголова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що загарбники обстрілюють область ракетами до С-300 та випускають до двох тисяч разів на добу артснаряди. Гатять і запалювальними снарядами, щоб викликати просто пожежі та максимально знищити майно людей.

"Бердянськ на узбережжі окуповано, як і Мелітополь – понад 80 кілометрів від лінії зіткнення. Дорога, яка йде з Криму через Мелітополь та Бердянськ на Маріуполь та на Ростов, в останні місяці служила для логістики та перекидання російських військ. Тому війська накопичуються у певній точці, потім перекидаються інші напрями, які вони визначили собі пріоритетними", – розповів Старух.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в Запорізькій області зараз сконцентровано приблизно до 30 батальйонних тактичних груп ворога.

"В основному вони сконцентровані у трикутнику Василівка-Токмак-Мелітополь та здійснюють імітацію наступальних дій у напрямку до Оріхового та Гуляйполя. Але знову-таки лінії оборони там укріплені достатньо і утримують Збройні сили України стійко. Для їхнього прориву необхідний серйозний потенціал. А імітацією наступу вони відволікають ЗСУ від концентрації уваги на українському контрнаступі на даному плацдармі", – пояснив Коваленко.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що ворог намагається просуватися в районі Гуляйполя, Оріхова та по інших точках, іноді – успішно. Українські війська дають відсіч противнику.

"Тобто в даній якості можна розглядати ці дії як розвідку боєм або спробу поліпшити своє тактичне становище на місцевості", – оцінив експерт.

Водночас він повідомив, що Росія має і стратегічні цілі на цьому напрямку – перейти правий берег Дніпра, просунувшись до Запоріжжя.

"Противник намагається вибудувати оборону, яка виключає можливість просування наших військ і не дає і, на їхню думку, не даватиме можливості прорватися у бік Мелітополя – до нашої стратегічної мети", – зазначив Грабський.

Він анонсував, що в перспективі росіяни намагаються створити угруповання військ, щоб спробувати прорватися в напрямку до Запоріжжя. Ворог постійно там промацує українську оборону, водночас це ж роблять і ЗСУ, завдаючи ударів по місцях зосередження особового складу та озброєння загарбників.

"Тобто динаміка війни така, що обидві сторони готуються до активніших дій. В найближчій перспективі десь протягом 1-2 місяців це можливо", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, за даними канадської розвідки, росіяни не мають людських та матеріальних ресурсів для ефективного наступу в Запорізькій області. Загарбники також побоюються контрнаступу ЗСУ на цій ділянці.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив Запорізький напрямок як допоміжний для російських військ, щоб частково відтягнути ЗСУ. Основним напрямком експерт вважає східний, де йдуть бої, тобто район Бахмута, Соледара.

Експерт Сергій Грабський в інтерв’ю ТСН.ua дав оцінку, що на сьогодні росіяни розглядають Запорізький напрямок як такий, що відволікає. Там ворог прагне створити потужну оборону, щоб не дати прорватися українським силам у напрямку на Мелітополь.

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