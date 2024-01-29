Що роблять з російськими "Шахедами", які вдалося посадити: Ігнат відповів

Найцікавіше в російських безпілотниках - це інформація та докази, які передають західним партнерам.

Дрони-камікадзе Shahed, які українські військові “саджають”, згодом вивчають та передають інформацію про них західним партнерам як доказ, що санкції працюють недостатньо.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

За його словами, найцікавіше в російських безпілотниках типу Shahed - це інформація та докази, які передають західним партнерам. І це демонструє, що санкції працюють недостатньо та окупантам вдається отримувати мікросхеми для створення зброї.

“Найцінніше, що ми можемо видобути звідти, — це інформація, чи щось там ворог змінює, не змінює. Ну, але головне — взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і росія для виготовлення зброї для знищення українців”, — розповів Юрій Ігнат.

Крім того, українські експерти досліджують, як саме з безпілотниками можна боротися.

“Власне, це те головне, що можна дослідити. Як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби. Ну, і ще раз показати, що дійсно використовують вони ті компоненти західні і потрібно робити все для того, щоб посилити контроль санкцій, щоб… принаймні зменшити постачання цих запчастин”, — зазначив речник Повітряних Сил.

На запитання ведучої, чи запускають українські воїни вцілілі Shahed назад по ворогу, Юрій Ігнат розсміявся:

“Дуже хочеться, правда?”.

Нагадаємо, що вночі російська армія знову запустила "Шахеди" та кілька ракет по території України. Деякі безпілотники долетіли аж до західних кордонів країни.

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