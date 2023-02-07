Що Росія готує до 24 лютого: військовий експерт Михайло Самусь попередив про хвилю ракетних ударів

Напередодні 24 лютого очільнику Кремля Володимиру Путіну потрібно буде відзвітувати про перебіг так званої "військової операції" в Україні під час Федеральних зборів. Тож, до цього часу, ймовірно, слід очікувати великої інформаційно-психологічної операції та хвилі ракетних ударів по Україні.

В інтерв’ю ТСН.ua про це сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Що може Росія утнути до 24 лютого?.. Класика жанру. Перш за все, інформаційно-психологічна операція. Як би ми це не називали, ІПСО посідає дуже важливу роль, особливо, у таких генералів, як Герасімов", - зазначив Самусь.

Експерт наголосив на тому, що російське командування вже почали підготовку до 24 лютого.

"Ця велика інформаційно-психологічна операція, яка покликана зародити у нас страх, паніку, вже діє. Далі, я думаю, буде завдано ракетних ударів. Під 24 лютого Путін виступить на Федеральних зборах. Йому потрібно показати перемогу і успіх. Йому потрібно в цьому зверненні щось розказати. Тому я гадаю, що і хвиля ракетних ударів, і інформаційно-психологічна операція будуть", - додав Самусь.

Нагадаємо, український експерт Петро Черник вважає, що у очільника Кремля Путіна "на карту поставлене абсолютно все", тому можна очікувати будь-яких "божевільних речей".

Експерт пронозує, що Росія хоче відірвати лівобережжя від правобережжя України за допомогою ракет, що дозволить їй залишити фронт без західного постачання.

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