Що Росія може протиставити F-16: експерт розповів про майбутні повітряні баталії

За словами Анатолія Храпчинського, Росія взагалі не має літаків 5-го покоління, які могли б протистояти сучасним американським винищувачам.

Більша частина пілотів, інженерного складу та інфраструктурних об'єктів, необхідних для експлуатації винищувачів F-16 на території України, вже готові до отримання літаків.

Про це розповів заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "Еспресо".

"Літаки будуть гідною відсіччю для російського авіапрому. Сучасні російські літаки швидко зазнають втрат, подібно до радянських Су-25. Тому росіяни можуть намагатися публічно лякати, що ніби вони готові до зустрічі. Але, думаю, до прямих повітряних боїв не дійде", – вважає експерт.

За його словами, Росії насправді не має що протиставити американським винищувачам, бо вона суттєво постраждала в питаннях авіоніки.

"РФ не має жодного літака 5-го покоління. Літак Су-57, який вони позиціюють як літак 5-го покоління, насправді відноситься до 4+ покоління. Всі інші літаки, такі як Су-35, Су-30 та Су-34, також є класичними літаками 4-го покоління", – пояснив Храпчинський.

На його думку, у РФ є великі проблеми з отриманням технологій, необхідних для осучаснення двигунів літаків.

"Раніше Росія активно співпрацювала з Францією та США, щоб отримати певні технології. Через санкції ця співпраця припинилася. Тепер РФ постає перед труднощами з отриманням нових технологій для модернізації двигунів. Наприклад, двигун на літаку Су-57 розроблений ще за радянських часів", – зазначив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій вказав на серйозну проблему з використанням винищувачів F-16, про яку ніхто не говорить. За його словами, сьогодні в армії навряд чи є підготовлені спеціалісти, які можуть виконувати наведення авіаційних операцій.

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