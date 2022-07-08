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Що Росія вже встановила на аеродромі "Зябровка" в Білорусі та які несе загрози: пояснює експерт

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Що Росія вже встановила на аеродромі "Зябровка" в Білорусі та які несе загрози: пояснює експерт

Фото: Associated Press

У Білорусі на військовому аеродромі "Зябровка" облаштовують російську військову базу.

"Зябровка" - це гарний стартовий майданчик для балістичних ракет, якими окупанти обстрілюють мирні міста України.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

“Це хороший стартовий майданчик для сумнозвісних балістичних ракет “Іскандер”. Це серйозна зброя, якою, на жаль, будуть наноситися удари вглибь нашої території. Вони там (на аеродромі “Зябровка”, - ред.) обладнали комплексну систему ППО, туди також рухаються комлекси С-400. Противник не збирається здаватися та нарощує ракетний потенціал”, - наголосив Петро Черник.

Він також додав, що у РФ може бути запас ще у декілька тисяч ракет, якими вони будуть намагатися підірвати в першу чергу моральний дух українців.

Нагадаємо, що 95% білорусів вважають, що їхня армія не повинна вступати у війну проти України.

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