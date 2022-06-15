Що росіяни роблять на острові Зміїний: військовий експерт розповів про облаштування фортпосту ППО

Як окупанти компенсують втрату "Москви".

Ворог облаштовує фортпост ППО на острові Зміїний.

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Freeдом" повідомив про наміри окупантів.

"Усю чорноморську групу військових кораблів РФ прикривав у питаннях ППО ракетний крейсер "Москва". Він забезпечував умовний захист. Але потонув він саме від тієї зброї, від якої мав захищати всі інші кораблі флотилії. Наразі вони намагаються на острові Зміїний розмістити ППО, яке прикривало б усю чорноморську флотилію. На своїх кораблях вони розміщують сухопутні військово-зенітні комплекси Тор-М2, які спробують використовувати для підвищення захисних властивостей військових кораблів флотилії", - повідомив Коваленко.

Він додав, що здебільшого російські військові кораблі в Чорному морі мають дуже слабку власну ППО. Деякі з них є вразливими навіть для ударних безпілотних апаратів Bayraktar TB2.

"Для них це проблема. Але вони налякані ще й тим, що мають на увазі, що військові сили України зроблять спробу десантування на острові Зміїний. Тому облаштовують межі для захисту від десанту. Звозять туди техніку. Але чи зможе такий форпост витримати обстріл протикорабельними ракетними комплексами, які завдають удари і по сухопутних об'єктах?.. Я сумніваюся", - додав він.

Нагадаємо, Коваленко зазначив, що зараз до окупованого Криму звезли крилаті ракети «Калібр», тож зросла загроза ракетних обстрілів.

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