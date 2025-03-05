Що росіяни зібралися робити з Покровськом: командир "Вовків Да Вінчі" розповів

Російська армія не збирається захоплювати Покровськ штурмом, натомість розширює фронт у намаганнях ізолювати місто, перерізавши логістику.

Про це розповів командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов, повідомляє "Бабель".

Філімонов повідомив, що відбувається на Покровському напрямку.

"До зими противник захопив багато важливих населених пунктів. Наприклад, Новогродівку і Селидове. Це міста, від яких пряма дорога на Покровськ", – нагадав комбат.

Однак, окупанти не заблокували траси на Покровськ. Є достатньо шляхів, щоб заїжджати до міста та виїжджати з нього, а шляхи логістики російських військ перебувають під контролем Сил оборони України.

Водночас підʼїзд майже до всіх позицій Покровського напрямку пролягає однією дорогою. Вона складна, адже туди російські загарбники запускають багато безпілотників.

Своєю чергою українські війська не лише оборонялися. Так, батальйон "Вовки Да Вінчі" протягом лютого частково звільнив селища, які мають стратегічне значення для майбутнього наступу. Водночас ЗСУ втратили селище Котлине, де розташована остання шахта, що видобувала коксівне вугілля. За цей населений пункт досі тривають бої.

Тактика ворога на цьому напрямку – просочування групами та проведення механізованих штурмів. Групи російських військових довозять до конкретних точок, висаджують, наказують іти пішки до якоїсь точки та закріпитися на ній до прибуття другої групи. Щодо механізованих штурмів, то у разі погіршення погоди, загарбники починають сунути до позицій технікою – від багі, мотоциклів і "Жигулів" до бойових машин піхоти, танків, бронетранспортерів і "Тайфунів".

Навпроти батальйону "Вовки Да Вінчі" стоїть 90-та танкова дивізія Збройних сил Росії. Деякі ворожі підрозділи були повністю знищені українськими захисниками двічі. Окупанти виходили на повне відновлення і вже втретє вступають у бій.

"Так, ворог має значну перевагу в людях, але з такими великими втратами це не може тривати довго. Для нашого батальйону вдалий день – щонайменше 10 знищених противників. Тож можна уявити їхні втрати за місяць", – зауважив Філімонов.

Він додав, що російська армія не може постійно наступати в такому темпі.

"У цей же час головком (Олександр Сирський – ред.) дає зрозуміти, що його стратегія ведення бою – це звільняти території, контратакувати. В обороні перемогти неможливо. Тому припускаємо, що зараз готуються умови для наступу", – сказав Філімонов.

Нагадаємо, 3 березня у Deep State повідомили, що ЗСУ стабілізували ситуацію у районі Покровська, зупинили російських військових у районі траси Костянтинівка – Покровськ та біля Водяного Другого.