Що російські окупанти роблять з Херсонщиною: у Мінреінтеграції показали жахливу статистику

Що російські окупанти роблять з Херсонщиною: у Мінреінтеграції показали жахливу статистику

Люди залишились без українських продуктів, медикаментів та можливості виїхати з окупований територій.

Міста та села Херсонської області, які опинилися під російською окупацію від перших днів війни, перебувають у повній ізоляції.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними відомства, у Херсонській області жителі 53 населених пунктів залишились без житла, без води і світла живуть громади 61 села та селища, без газопостачання – 23 і майже всіх населених пунктів, де використовується скраплений газ.

Без продуктів – 58, без медикаментів – 42, без пально-мастильних матеріалів – 35.

Повністю зруйновані 30 населених пунктів, пенсії та соціальні виплати не сплачуються жителям цих громад. У 18 селах та селищах немає зв’язку та Інтернету. 120 жителів Херсонщини викрали військові РФ, їхня доля невідома.

У дописі відомства йдеться, що надати повну і точну статистику наслідків вторгнення Росії неможливо через те, що на території області тривають активні бойові дії. Для публікації використані дані Херсонської облдержадміністрації.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті назріває гуманітарна криза. У місті прогнозують закінчення запасів медикаментів протягом наступних двох тижнів. З-поміж іншого, більше немає розчинів для крапельниць, має місце дефіцит ліків від серцево-судинних захворювань. Не вистачає інгаляційного кисню. За даними мера Херсона, в усіх районах області без винятку існує значна потреба в лікарських засобах.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно.

Рашисти не пускають жителів Херсонщини виїхати з окупованої області

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