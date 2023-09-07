Що розташовано на другій лінії оборони окупантів та коли до неї можуть дійти ЗСУ: пояснив військовий аналітик

Друга лінія оборони російських окупантів є головною, оскільки в ній сконцентрована артилерія та бронетехніка. На третій лінії вже запасні та тилові позиції.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Доторкнулися до другої лінії, вона, насправді, є головною. Тут зосереджений особовий склад, тут зосереджена бронетехніка і артилерія. І третя лінія – запасні позиції і тилові... Направду це вже в якійсь частині трохи легше буде проходити, бо менше отого всього вибухового. Нагадаю, на один метр квадратний – до 5 вибухових пристроїв. Це неймовірно багато. З часів Другої Світової війни, за винятком Ірано-іракської війни, там теж все всіяно мінами... Зробимо пролом – далі серйозних оборонних укріплень немає. Загальна ширина смуги обмежується до 25 кілометрів – більше 10 пройшли”, - пояснив Петро Черник.

Він також додав, що щонайменше два місяці сухого циклу погоди ми маємо. Сподіваємося, що зуміємо доторкнутися до Приазов’я.

Нагадаємо, що Росія відправляє строковиків або одразу на війну, або посилювати кордони.

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