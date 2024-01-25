Що спільного між терактом в Оленівці та падінням Іл-76: правозахисниця вказала на підступну тактику росіян

Падіння Іл-76 — це вже знайома нам російська тактика продукування максимально різносторонніх даних для того, щоб в інформаційному шумі губилися факти. Інцидент ворог вже намагається використати на свою користь, однак варто говорити про те, що в будь-якому разі відповідальність лежить на РФ.

Про це повідомила в ефірі телемарафону співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку “Війна і правосуддя” Ольга Решетилова.

Вона зазначила, що Медійна ініціатива за права людини багато років системно займається правами військовополонених і цивільних заручників, яких утримує ворог і на окупованих територіях, і на території Росії.

Пропаганда РФ в дії

“Власне ми займалися і розслідуванням злочину росіян проти військовополонених у Оленівці, ми реконструювали вибухи, які відбувалися в бараку, визначили список загиблих. Тобто ми вже бачили неодноразово такі системні масштабні злочини росіян проти українських військовополонених. Тому стільки запитань виникло до цього інциденту і тому стільки недовіри до тих версій, які продукує зараз російська пропаганда масово”, — зауважила правозахисниця.

“Досі ми не побачили тіл і якби була можливість показати ці тіла… Хоча у російської пропаганди можуть бути якісь свої підстави. Наразі ми можемо говорити лише про те, що у нас абсолютно немає інформації для аналізу”, — додала вона.

“Наприклад, та версія зі списками, яка розганяється так само російською пропагандою, і дані про те, що нібито 17 людей з цього списку вже були звільнені… За нашою інформацією це не підтверджується. Тобто ті 17 людей не були звільнені”, — каже Решетилова.

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Вона зауважила, що це постійна тактика росіян: “Ми це бачили і після збиття МН17 у 2014 році, і після того самого теракту в Оленівці. Це така тактика продукування максимально різносторонньої інформації для того, щоб в інформаційному шумі губилися факти”.

Ми вже бачимо, що ворог ініціює екстрене засідання ООН з приводу інциденту, зазначила правозахисниця: “Дуже цікаво буде послухати, що вони там розкажуть. В будь-якому разі, незалежно від того, що сталося, військовий літак є законною ціллю. І на цьому наголосили вже і Генштаб ЗСУ, і ГУР”.

Якщо в української сторони не було інформації про те, що там транспортувалися військовополонені, то це є абсолютно законною ціллю і це не є воєнним злочином з точки зору міжнародного гуманітарного права, наголосила Решетилова.

А от якщо Росія спеціально підставила під ракету цей літак, чи якимись власними зусиллями збила цей літак, у якому перевозили військовополонених, це є воєнним злочином проти військовополонених, каже вона.

“Тому що відповідальність за безпеку військовополонених під своїм контролем несе саме та сторона, яка контролює їх. Тому в будь-якому разі відповідальність лежить на РФ”, — пояснила правозахисниця.

“Важливо тримати голову холодною”

Вона також звернулася до всіх, кому дуже хочеться якимось чином прокоментувати цю ситуацію, але вони не мають достовірної інформації: “Краще утриматися зараз від коментарів з поваги до почуттів рідних військовополонених і цивільних заручників, які зараз знаходяться під контролем Росії”.

“Вони завжди там під величезною загрозою, тому що ми документуємо тисячі випадків воєнних злочинів росіян проти українських військовополонених, ми знаємо, в яких страшних умовах вони там знаходяться і оскільки незрозуміло, яка ситуація, вони під ще більшою загрозою опинилися. Тому заклик до всіх: максимально обережно використовувати інформацію, не поширювати неперевірену інформацію, не вірити Телеграм-каналам, особливо тим, які якимось чином афілійовані з РФ або є анонімними. Надзвичайно важливо зараз тримати голову холодною”, — резюмувала Ольга Решетилова.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей.

Російські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити, що там були українці.

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