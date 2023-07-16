Що сповільнило контрнаступ ЗСУ: бійці назвали вагому причину — NYT

ЗСУ заважає просуватися на півдні України відсутність підтримки з повітря та великі заміновані території на підступах до російських позицій.

По всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля перед своїми добре укріпленими позиціями. Саме через це темп контрнаступу ЗСУ відчутно сповільнився.

Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на слова українських військових.

За словами співрозмовників видання, поля на окупованій території півдня України буквально усіяні десятками типів мін - пластикових і металевих. Величезна кількість мін, розтяжок, мін-пасток і саморобних вибухових пристроїв змусила українські сили застопоритися в декількох кілометрах від того місця, звідки вони почали контрнаступ.

"Я не міг уявити собі нічого подібного. Я думав, що міни будуть лежати рядами, але ними заповнені цілі поля, всюди", - цитує видання військового на ім'я Сергій.

Фахівець з розмінування Максим Присяжнюк, який прочісує поля вночі перед наступом піхоти, зауважив поширену тактику, яку застосовують росіяни, - закопування протипіхотних мін перед розтяжкою, щоб вразити солдата, який може спробувати її знешкодити.

Одними з найнебезпечніших є так звані міни-стрибуни - якщо на них наступити, вони вискакують і розкидають шрапнель, вражаючи всіх навколо.

Присяжнюк підкреслив, що небезпека вибухів існує навіть тоді, коли шляхи розміновані, оскільки окупанти часто запускають ракети, які розкидають над розчищеною територією невеликі майже непомітні зелені пластикові міни-метелики.

Один з військових медиків в пункті стабілізації недалеко від лінії фронту зазначив, що міни є основною причиною поранень військових.

Але міни - не єдина перешкода, яка заважає просуванню ЗСУ. Українські військові під час наступу виходять за межі досяжності деяких своїх систем ППО і стають уразливими перед вертольотами росіян. Належної підтримки з повітря в української армії наразі немає.

Нагадаємо, Україна отримає від Південної Кореї додаткове обладнання для розмінування.

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