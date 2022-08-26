Що стало першопричиною війни Росії проти України: відповідь військового експерта

Саме агресивні дії з боку РФ, її бажання захопити незалежну Україну політично викликали спротив громадян і появу двох Майданів.

Незалежні українці завжди дивилися у Європу, а не на Росію, яка від початку незалежності України хотіла поглинути її. Тому відмова тодішнього президента Віктора Януковича підписати асоціацію з ЄС викликала другий потужний Євромайдан.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

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"Майдан 2014 року був проти спроби окупації РФ. Саме агресивні дії з боку Росії, спроби політичного поглинання України спричинили настрої Майдану як 2004-2005, так і 2013-1014 років. Причиною виходу на протест на Майдан була відмова тодішнього президента Януковича підписати асоціацію з ЄС. Ми хотіли європейської інтеграції, ми не хотіли поглинання України Росією. Від цього все почалося. РФ є головним тригером, організатором цієї війни", - наголосив він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав три варіанти дій для російських окупантів на півдні.

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