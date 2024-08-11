Що стоїть за операцією у Курській області: France24 дізналось про можливу мету військових дій

Операція в Курській області, в якій беруть участь тисячі українських солдатів, спрямована на виявлення слабких місць російської оборони та дестабілізацію ситуації всередині країни.

Про це на умовах анонімності повідомив France24 військовий чиновник

Офіцер запевнив, що українські сили будуть дотримуватись міжнародного гуманітарного права і не мають намірів анексувати захоплені території.

За словами чиновника, операція розпочалася з переходу українських військ через кордон і націлена на те, щоб завдати Росії значних втрат і розтягнути її оборонні позиції. Російська влада заявила про розгортання близько 1000 українських солдатів під час вторгнення, що, на їхню думку, стало несподіванкою для Кремля.

Президент Володимир Зеленський підтвердив факт наступу, зазначивши, що Україна переносить бойові дії на територію агресора. У відповідь на український наступ Росія евакуювала безліч мирних жителів з Курської області та наростила свої резерви.

Чиновник також підкреслив, що Україна не планує захоплення Курської АЕС і буде діяти в межах міжнародного права. Тим часом у відповідь на український наступ Росія посилила бомбардування Сумської області та інших прилеглих районів, що вже призвело до жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади, відомий під позивним "Дід", повідомив, що після початку боїв у Курській області зменшилася активність ворожої артилерії на Харківському напрямку. Проте ситуація на Харківщині залишається складною.

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