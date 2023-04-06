Що стоїть за словами "ситуація в Бахмуті під контролем": у Міноборони розповіли деталі про роботу військових

Заступниця міністра оборони вирішила "трохи привідкрити завісу", як ухвалюються оперативні рішення.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої".

Про це вона написала у Телеграм.

За словами Маляр, бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей. Рішення ухвалюються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку ситуації.

оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7

штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями

керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

"Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок", – зазначила заступниця міністра.

Вона запевнила, що командування ухвалює оперативні рішення та формує завдання підрозділам виключно на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей.

"Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова "ситуація під контролем" – так і є", – підсумувала Маляр.

Раніше гранатометник Юрій Сиротюк із позивним "Мамай" розповів, яку частину Бахмута контролюють ЗСУ. Військовослужбовиця "Відьма" розповіла, як росіяни у Бахмуті "заходять на вулиці – д*хнуть, але лізуть ще".

Нагадаємо, президент Зеленський назвав умову для виведення ЗСУ з Бахмута.