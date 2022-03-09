Що таке "Байрактар": основні характеристики, де використовується

Розвідувально-ударні дрони Bayraktar TB2, які постачаються з Туреччини, дуже добре зарекомендували себе у бою з російськими окупантами. Що таке "Байрактар", які основні характеристики цих дронів та де вони можуть використовуватися?

Що таке "Байрактар": основні відомості

Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляється на території Туреччини. Здатний розганятися до 200 км за годину та підніматися на висоту понад 8 км. "Байрактар" скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати в польоті.

Свою назву безпілотник отримав на честь засновника компанії Baykar (яка займається виготовленням розвідувально-ударних дронів) - Оздеміра Байрактара. В перекладі з турецької назву можна перекласти як "прапороносець".

Україна підписала угоду про купівлю Bayraktar TB2 у Туреччини на початку 2019 року. А вже навесні 2021 року БПЛА здійснили свої перші польоти над східними територіями нашої країни. Вперше в бойових діях дрон "Байрактар" використали під час обстрілу окупантами села Гранітне, що на Донеччині. Тоді росіянам не вдалося навіть засікти безпілотник, щоб його знищити.

Головні характеристики "Байрактару"

Довжина Байрактар 6,5 метрів, розмах крила - 12 метрів

Довжина - 6,5 метра;

Вантажність - 55 кг;

Максимальна злітна маса - 650 кг;

Розмах крила - 12 метрів;

Максимальна швидкість - 222 км/год;

Крейсерська швидкість - 130 км/год;

Радіус дії - залежить від версії (перша версія - 150 км, оновлена версія - 300 км);

Автономність - 24 години;

Стеля - 8200 метрів.

Україна має обидві версії "Байрактар": дрони, які працюють на 150 км, і ті безпілотники, які мають радіус дії 300 км. Також БПЛА "Bayraktar TB2 відрізняються високоточною системою оптичного наведення на ціль. Вони оснащуються інфрачервоною та електронно-оптичною камерою, лазерним дальноміром.

Де використовуються "Байрактари"

Де використовуються Байрактари? / commons.wikimedia.org

Розвідувально-ударні дрони Bayraktar TB2 можуть знищувати все: наприклад, різноманітні зенітно-ракетні комплекси типу "Град" або "Бук", також танки, цілі колони техніки. Навіть за допомогою більш старої версії (яка має радіус дії 150 км) можна вести постійне чергування в повітрі і швидко висуватися для пуску ракети тоді, коли була виявлена ціль.

Один "Байрактар" може нести дві керовані протитанкові ракети UMTAS (лазерне наведення та дальність пуску від 0,5 до 8 км) або чотири планувальні корегувальні високоточні авіабомби Roketsan MAM-C, Bozok або Roketsan MAM-L (здатні вразити рухому та нерухому ціль на відстані до 8 км).

Саме завдяки їхнім характеристикам ці безпілотники несуть надзвичайну небезпеку для ворожої армії. "Байрактари" швидкі, легкі, маневрені, смертоносні, а також ними просто керувати. Окупантам важко знешкодити ці розвідувально-ударні дрони, адже їх практично неможливо засікти.