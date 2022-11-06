Що таке блекаут і за яких умов киян можуть евакуювати: пояснення ДТЕК

У разі нових потужних російських обстрілів під час морозів у Києві можливою стане евакуація населення, адже відновлення електропостачання може триватиме годинами.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію. У такому разі спрацьовує автоматика і від'єднує споживачів від мережі, щоб вона не перегоріла.

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"Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання. Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", - пояснив Сахарук.

За його словами, якщо будуть нові обстріли у Києві та області, то є ризик спрацювання автоматики. Водночас, важливо, скільки часу знадобиться на відновлення.

"Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", - сказав він.

Як пояснює Сахарук, якщо не буде джерела живлення, яке дозволить живити Київ, і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, на це піде чимало часу.

"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - додав Сахарук.

Що відомо про евакуацію з Києва?

Минулого тижня керівник Київської області Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet заявив, що у разі критичної ситуації в енергетиці в регіоні жителів взимку можуть тимчасово евакуювати. За його словами, переселити їх можуть до тих областей, де ситуація більш стабільна.

Згодом чиновник спростував свою заяву, запевнивши, що наразі все контрольовано і нині станом на зараз евакуйовувати не збираються. Голова ОВА пообіцяв сповіщати мешканців Київщини про те, що відбувається з критичною інфраструктурою.

6 листопада газета The New York Times з посиланням на київського посадовця написала, що у разі блекауту через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців міста можуть тимчасово евакуювати.

Вже вдень голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук підтвердив цю інформацію. З його слів, влада розглядає всі можливі варіанти дій в разі тотального блекауту, зокрема, й евакуацію населення. Утім, зараз киян не просять виїжджати з міста, оскільки потреби немає.

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