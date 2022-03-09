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Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують

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Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують

SAAB

ТСН.ua розповідає головне про сучасне протитанкове озброєння.

24 лютого Росія зухвало розв'язала війну проти України та розпочала бойові дії вздовж майже всього українського кордону. Втім, Збройні Сили України дали і продовжують давати гідну відсіч окупантам: за майже два тижні бойових дій було вбито та поранено близько 12 тисяч російських військових, знищено біля 300 танків та понад 1 тисячі бойових броньованих машин. Проти військової техніки окупантів ЗСУ використовують зокрема протитанкові системи NLAW. ТСН.ua розповідає про особливості новітньої зброї, її характеристики та в яких випадках її використовують.

Що таке NLAW

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) - це шведська переносна протитанкова керована ракета. Вона була розроблена шведською компанією Saab Bofors Dynamics, проте серійне виробництво налагоджено у Великій Британії від 2009 року. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

Характеристики NLAW

Зброя з керованою ракетою може ефективно застосовуватися у реалістичних сценаріях, зокрема знищувати бронетехніку у ближньому бою та бути придатною до пуску із малих приміщень притаманних для війни в міських умовах. Її бронебійна боєголовка може знищити добре захищений сучасний бойовий танк з одного пострілу, а система ефективна на дальності від 20 до 800 метрів. Вага NLAW при цьому становить 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи і відкриття вогню - 2-3 сек. За цей час система наведення визначає кутову швидкість цілі та обчислює траєкторію польоту ракети. Стрільцеві не потрібно визначати відстань до цілі, робити будь-які поправки на вітер, тощо. Система наведення має два режими: згори для ураження танків, та контактний підрив для ураження легкоброньованої, неброньованої техніки та укріплень.

Вартість одного NLAW становить близько 20 тисяч фунтів стерлінгів.

фото / Павло Ткачук, Facebook / ©
фото / Павло Ткачук, Facebook

Коли та як застосовувати NLAW

Одна з найбільших переваг NLAW це те, що цією зброєю можна навчати користуватись будь-якого солдата всього за години. До того ж її використання проти танків довело свою ефективність: портативність та можливість використовувати за невеликої дальності дають можливість атакувати навіть ті танки, що розташовані в укритті. NLAW може пробити броню товщиною понад 500 мм.

У режимі прямої атаки його можна використовувати проти вантажівок, автобусів, автомобілів та гелікоптерів. Крім того, застосовувати NLAW можна у будь-якій місцевості та з будь-якої позиції: з висоти в будівлі, за деревом або в канаві. Стріляти можливо на 45 градусів і зсередини будівлі, з підвалу або з другого поверху будівлі поза зоною дії більшості танків.

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