Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують

ТСН.ua розповідає головне про сучасне протитанкове озброєння.

24 лютого Росія зухвало розв'язала війну проти України та розпочала бойові дії вздовж майже всього українського кордону. Втім, Збройні Сили України дали і продовжують давати гідну відсіч окупантам: за майже два тижні бойових дій було вбито та поранено близько 12 тисяч російських військових, знищено біля 300 танків та понад 1 тисячі бойових броньованих машин. Проти військової техніки окупантів ЗСУ використовують зокрема протитанкові системи NLAW. ТСН.ua розповідає про особливості новітньої зброї, її характеристики та в яких випадках її використовують.

Що таке NLAW

NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) - це шведська переносна протитанкова керована ракета. Вона була розроблена шведською компанією Saab Bofors Dynamics, проте серійне виробництво налагоджено у Великій Британії від 2009 року. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

Характеристики NLAW

Зброя з керованою ракетою може ефективно застосовуватися у реалістичних сценаріях, зокрема знищувати бронетехніку у ближньому бою та бути придатною до пуску із малих приміщень притаманних для війни в міських умовах. Її бронебійна боєголовка може знищити добре захищений сучасний бойовий танк з одного пострілу, а система ефективна на дальності від 20 до 800 метрів. Вага NLAW при цьому становить 12,5 кг. Час, необхідний для активації системи і відкриття вогню - 2-3 сек. За цей час система наведення визначає кутову швидкість цілі та обчислює траєкторію польоту ракети. Стрільцеві не потрібно визначати відстань до цілі, робити будь-які поправки на вітер, тощо. Система наведення має два режими: згори для ураження танків, та контактний підрив для ураження легкоброньованої, неброньованої техніки та укріплень.

Вартість одного NLAW становить близько 20 тисяч фунтів стерлінгів.

фото / Павло Ткачук, Facebook

Коли та як застосовувати NLAW

Одна з найбільших переваг NLAW це те, що цією зброєю можна навчати користуватись будь-якого солдата всього за години. До того ж її використання проти танків довело свою ефективність: портативність та можливість використовувати за невеликої дальності дають можливість атакувати навіть ті танки, що розташовані в укритті. NLAW може пробити броню товщиною понад 500 мм.

У режимі прямої атаки його можна використовувати проти вантажівок, автобусів, автомобілів та гелікоптерів. Крім того, застосовувати NLAW можна у будь-якій місцевості та з будь-якої позиції: з висоти в будівлі, за деревом або в канаві. Стріляти можливо на 45 градусів і зсередини будівлі, з підвалу або з другого поверху будівлі поза зоною дії більшості танків.