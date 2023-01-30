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Що таке перша, друга та третя лінії оборони: пояснення військового експерта Жданова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Що таке перша, друга та третя лінії оборони: пояснення військового експерта Жданова

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Жданов пояснив, як зводяться лінію оборони на фронті.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що таке перша, друга та третя лінія фронту. Він пояснив, що це - система інженерних споруд, яка дозволяє військам вести оборонні бої. 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Оборона будується в кілька ешелонів. Тобто коли потрібна стійкість оборони, то її будують в кілька ліній. Перша, друга та третя. Може бути і більше. Це - система оборонних споруд: окопи, бліндажі, сховки для боєприпасів та ходи. Їх будують за різними принципами. От під Херсоном окупанти будувати три лінії оборони та ставили там "бетонні ковпаки". Оборонні споруди зводять з урахуванням особливостей місцевості. Тобто обираються найкращі позиції, де буде ця лінія оборони. Звідти війська можуть оборонятись та завдавати ударів по противнику. Якщо ця лінія оборони під щільним вогнем і немає сенсу там перебувати, війська переходять на другу лінію оборони, де все уже обладнано. Противник, зайшовши на першу лінію оборони, стикається з тим, що війська відійшли на нові позиції", - сказав Жданов. 

Нагадаємо, Зеленський розповів про постійні штурми окупантів на Донбасі. Президент зазначив, що ситуація там дуже складна. 

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Дата публікації
Перегляди
620
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