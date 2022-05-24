Що таке Росія: Лавров заявив, що захід “погано вчилися у школі"

В Росії міністр закордонних справ Лавров звинуватив захід у тому, що вони “погано вчилися у школі та не знають, що таке РФ”, коли говорять про поразку у війні проти України.

Про це пише пропагандистське видання “РИА Новости”.

"Кажуть, що Росія має "зазнати поразки", вони мають "перемогти Росію", домогтися того, щоб Росія "програла на полі бою". Напевно, політики погано вчилися у школі. Роблять неправильні висновки зі свого розуміння минулого та того, що таке Росія”, - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умову повернення до перемовин із Росією.

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