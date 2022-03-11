Що таке системи "Град", "Тор", "Точка У", "Іскандер": характеристики, як працюють, сила ураження, як врятуватися

Що таке системи "Град", "Тор", "Точка У", "Іскандер": характеристики, як працюють, сила ураження, як врятуватися

ТСН.ua розповідає про різні типи озброєнь російської армії та головні їхні характеристики.

Вже понад два тижні Росія доправляє на територію України свою військову техніку для ведення бойових дій. Страждають не тільки об'єкти критичнрої та військової інфраструктури, які мовляв би були головною ціллю РФ, а й мирні квартали і спальні райони мирних міст. Цинічність дій російських військових досягає навіть дитячих лікарень та пологових будинків. Втім, різна зброй по-різному завдає ураження та спричиняє шкоду навколо. ТСН.ua розповідає про різні типи озброєнь російської армії та головні їхні харакетиристики.

Що таке РСЗВ "Град"

uk.wikipedia

"Град" - це радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм.

Призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.

Прийнята на озброєння 1963 року. Калібр снаряда – 122 мм. Кількість снарядів для залпу: 40 шт. Максимальна і мінімальна дальність поразки мети залежить від застосовуваного снаряда, найбільша - 42 км. Артилерійська частина монтується на доопрацьованих типах шасі вантажних автомобілів сімейств "Урал-375" або "Урал-4320" залежно від модифікації. Модифікація "Град-1" монтується на "ЗІЛ-131". Швидкість пересування бойових машин становить 75-90 км/год.

"Гради" використовувались радянськими військами зокрема у війні в Афганістані, російськими військами під час війни у Чечні.

Що таке "Іскандер"

InformNapalm

"Іскандер" - це сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК): "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Іскандер-Е". Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км. Вперше цей ракетний комплекс було представлено 1999 року.

До складу комплекса входять самохідна пускова установка, транспортно-зарядна машина, командно-штабна машина, радіостанція, машина регламенту та технічного обслуговування, пункт підготовки інформації, машина життєзабезпечення та комплект арсенального обладнання та навчально-тренувальні засоби.

Бойові характеристики:

Стартова вага ракети: 3800 кг.

Маса бойової частини: 480 кг.

Довжина - 7,3 м.

Діаметр - 920 мм.

Швидкість ракети після початкової ділянки траєкторії: 2100 м/c[33]

Мінімальна дальність ураження мети: 50 км.

Максимальна дальність поразки мети: 500 км "Іскандер-К" (з крилатою ракетою Р-500).

Час до запуску першої ракети: 4-16 хвилин.

Інтервал між запусками: 1 хвилина (для пускової установки 9П78 із двома ракетами).

Температурний діапазон експлуатації: від –50 °C до 50 °C.

Термін експлуатації: 10 років, зокрема 3 роки у польових умовах.

Що таке "Точка-У"

uk.wikipedia

"Точка" — це радянський тактичний ракетний комплекс дивізіонної ланки. Має кілька модифікацій, зоокрема "Точка-У" зі збільшеною до 120 км дальністю стрілянини у війська стала надходити 1989 року.

Перше бойове застосування ракетних комплексів "Точка" відбулося 1994 року, під час війни між військами південної та північної частин Ємену. Активно комплекси застосовувалися під час збройного конфлікту у Південній Осетії, а також під час військових дій на Донбасі 2014-15 рр.

Головні характеристики:

Дальність стрілянини: мінімальна - 15 км, максимальна - 120 км

Швидкість ракети: 1100 м/с

Стартова вага: 2010 кг

Тяга двигуна: 9788 кгс

Час роботи: 18-28 с

Підлітний час на максимальну дальність: 136 с

Маса пускової установки (з ракетою та розрахунком): 18145 кг

Максимальна швидкість пересування ПУ з ракетою: 60 км/год

Запас ходу бойових машин з палива (з повним завантаженням): 650 км

Екіпаж: 4 особи.

Що таке Тор

uk.wikipedia

"Тор" – це всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Він призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних та військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних та крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, що планують авіабомб, літаків та гелікоптерів. Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі.

"Тор" використовувався військами Росії під час бойових дій у Сирії.

Бойові характеристики:

Зона ураження: за дальністю - від 1 до 16 км, за висотою - від 0,01 до 10 км

Час реакції 4,8 с

Макс. швидкість цілей: 1000 м/с

Кількість цілей, що одночасно обстрілюються: 4

Швидкість польоту ЗУР: 1000 м/с

Система наведення: помехозащищенная радіокомандна

Число цільових каналів: 4 канали

Число ЗУР на бойовій машині: 16 ракет

Рік розроблення: 2008

Екіпаж: 3 особи.

Запас ходу: 500 км

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