Що треба знати про евакуацію з окупованих територій України: важливі поради

Евакуація полегшує бойові дії для ЗСУ, рятує життя місцевому населенню і це вимагає від Росії залучення більше ресурсів з власного боку. Тож, якщо є змога, необхідно залишити тимчасово окуповану територію.

Перш за все, треба розуміти, що російські окупанти частіше за все блокують евакуацію на вільну територію України.

Про це повідомляє створений Силами спецоперацій України сайт "Спротив".

Тож жителі півдня можуть відносно простіше виїхати на вільні території через Крим, а жителі Харка чи сходу – через Ростовську та Бєлгородську області відповідно. На всіх тимчасово окупованих діють автобусні перевезення. Варто наголосити, що виїзд через Росію не є правопорушенням чи злочином.

До РФ можна в’їхати, маючи навіть лише внутрішній український паспорт. Повернутися до України можна через Грузію чи країни Балтії. Якщо ж людина виїхала до РФ після 24 лютого, то до ЄС таку особу можуть пропустити з внутрішнім українським паспортом. Якщо до – необхідно мати біометричний закордонний паспорт.

Зауважимо, у разі виїзду напряму до України, зокрема на півдні через Василівку (Запорізька область), варто пам’ятати, що російські окупанти влаштовують масштабні перевірки на блок-постах. Тож доведеться чекати в черзі, яка може бути розтягнутися на дні. Адже загарбники навмисно затягують цей процес та не дають зелені коридори.

Перед початком евакуації обов’язково треба замінити телефон, адже окупанти можуть перевірити навіть видалені з пристрою файли. Зауважимо, Центр національного спротиву раніше підготував інструкцію, як поводитись під час затримання.

Щодо грошей, то на території РФ можна поміняти гривні на рублі чи долари. Єдине, що курс визначить російський банк і він не відповідатиме ринковому.

Зазначимо, що російські окупанти навмисно ускладнюють процес втечі з окупованих територій, тому не треба очікувати якоїсь якісної організації процесу. Але це кращий вихід з ситуації, адже що більше людей виїде, то більше шансів, що вже незабаром всі повернуться додому після звільнення населеного пункту українськими військовими.

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Варто пам’ятайти, що жодна окупована Росією територія, як-от Придністров’я чи Крим, не отримала стабільність та процвітання. Тож виїзд з окупованої території збереже життя та збільшить шанси на найшвидше повернення до деокупованого дому.

Нагадаємо, змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області.

З Донеччини вдалося евакуювати понад 3 тисячі українців

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