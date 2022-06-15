Що у Байдена в голові, то у Макрона - на язиці: Арестович розповів про позицію Заходу

Що у Байдена в голові, то у Макрона - на язиці: Арестович розповів про позицію Заходу

Захід готовий домовлятись із Росією про закінчення війни в Україні.

США ж хочуть, щоб Україна повернула собі окуповані території, тоді як Німеччина та Франція на це не зважають.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив у ефірі "Фейгін Live".

"Що у Байдена в голові, то в Макрона - на язиці. Всупереч народним думкам про те, що політика це хитра гра і потрібно читати заяви навпаки, зазвичай, коли політики говорять, їм можна вірити. Макрон - це крайнє вираження позиції Заходу, яка полягає в тому, що рано чи пізно все одно доведеться сісти за стіл переговорів. І домовитись про нічию. Єдине, на що я впевнений на 100%, що Америка не погодиться на те, на що готові погодитись Макрон і Шольц, коли частина окупованої території України залишиться в РФ. У них у планах закінчити війну не військовою поразкою, а загрозою військової поразки та ослабленням російської сторони", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, Арестович заявив, що війна Росії проти України може тривати кілька років. Зараз росіяни усвідомили, що в них не вийде швидко окупувати Україну.

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