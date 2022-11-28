Що Україна очікує від наступного пакета санкцій ЄС проти Росії – Шмигаль розповів

Сьогодні до Києва з робочим візитом приїхали міністри закордонних справ семи країн.
Україна очікує, що у дев'ятому пакеті антиросійських санкцій Євросоюз запровадить обмеження проти банківської сфери, а також обмежить в'їзд для росіян.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.
Голова уряду під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Балтії та Північної Європи, які сьогодні прибули до України, обговорив санкції проти Росії.
"У 9-му санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від SWIFT та заборону в’їзду в ЄС громадян держави-терористки", - наголосив Шмигаль.
Він також додав, що під час зустрічі з міністрами обговорив подальшу військову, фінансову допомогу та енергетичну сферу, яка страждає від російських обстрілів.
Нагадаємо, у понеділок, 28 листопада, до Києва із робочим візитом завітали міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції.
9-й пакет санкцій проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Європейський Союз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Очільник МЗС наголосив, що важливими є обмеження, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію Російської Федерації.
Також Київ наполягає на необхідності повного енергетичного ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", заборону імпорту зрідженого газу з Росії. Міністр закликав до запровадження санкцій проти "Росатома", а також призупинення прав РФ у Міжнародному агентстві з атомної енергії.
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