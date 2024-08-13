Що Україна робитиме з Курщиною: в МЗС назвали мету операції

У відомстві наголосили, що Україна досягає своїх цілей на Курщині і продовжуватиме це робити.

Україна не зацікавлена у захопленні територій Курської області Росії, а нинішню операцію проводить задля захисту своєї території та населення від ворожих ударів.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив на брифінгу.

"На відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоби забирати якусь територію Курської області. Але ми хочемо захистити життя своїх людей", – заявив речник МЗС.

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Він звернув увагу, що від початку цього літа лише з Курської області і лише по районах Сумської області росіяни завдали понад 2000 ударів – з РСЗВ, артилерії, мінометів, дронами, випустили 255 КАБів та понад 100 ракет.

"На жаль, в України немає достатньо можливостей завдавати далекобійних ударів усією зброєю, яка наявна, щоб захиститись від цього терору. Немає поки що цих відповідних рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні ударів", – пояснив Тихий.

Він повідомив, що Україна досягає відповідних цілей на Курщині і продовжуватиме це робити.

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"Крім того, взагалі операція в Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює її військову логістику. ЗСУ – це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів та звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ціллю Сил оборони України є лише військові сили та військові контингенти", – зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що мета операції в Курській області – збереження життя українців, захист території України від російських ударів.

Нагадаємо, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача 12 серпня Україна вперше визнала наступ ЗСУ в Курській області. Як повідомив головком Олександр Сирський, під контролем українських військ перебуває близько 1000 кв. км території Курщини.

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