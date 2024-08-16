Що Україна збирається робити з цивільними з Курської області РФ: Лубінець пояснив

Україна не планує створювати спеціальні табори для цивільних із Курської області РФ.
Україна не буде створювати спеціальних таборів для цивільного населення Курської області Росії, які захочуть евакуюватися. Також українська влада не очікує, що буде велика кількість охочих евакуюватися з Курської області саме на територію України.
Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода.
За його словами, нині немає загроз безпеці цивільного населення з Курської області на території України.
"Ми не очікуємо, що буде велика кількість бажаючих до нас приїхати, якщо взагалі вони будуть. Але я точно не переживаю за те, що буде небезпечно для цивільного населення з території Курської області… Ми запропонували кожному і кожній з мешканців Курської області в разі бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яку контролює Російська Федерація, чи то на територію незалежної України. Це має бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з числа цивільних. Ми точно не збираємося порушувати їхні права", - запевнив Лубінець.
За словами омбудсмена, зараз у добровільному порядку Збройні сили України вже забезпечують гуманітарними речами цивільне населення на території Курської області. На запитання, де будуть селити людей, які потенційно можуть висловити бажання виїхати з Курської області РФ на територію України, Лубінець прямо не відповів. Але каже, що в Україні вже давно готова інфраструктура.
"На території Сумської області працював пункт перетину кордону з територією РФ. Працювали і працюють місця для прийняття громадян, для спілкування, забезпечення їхніх потреб… У разі виявлення їхньої доброї волі, якщо вони захочуть приїхати на територію України, Україна їм забезпечить нормальні умови", – сказав омбудсмен.
Уповноважений з прав людини прокоментував і критику серед українського суспільства щодо ініціативи влади евакуювати мешканців Курської області РФ на територію України.
"Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми цивілізована нація, демократична нація. І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати Україні саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо повести себе нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку", - пояснив Лубінець.
Нагадаємо, журналістка hromadske Діана Буцко розповіла, що місто Суджа Курської області, яке перебуває під контролем ЗСУ, не зруйноване, майже ціле і неушкоджене. Місцеві жителі там розмовляють майже українською мовою, але, говорячи про російську армію, кажуть на росіян "наші солдати".
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