Що Україна збирається робити з цивільними з Курської області РФ: Лубінець пояснив

Україна не буде створювати спеціальних таборів для цивільного населення Курської області Росії, які захочуть евакуюватися. Також українська влада не очікує, що буде велика кількість охочих евакуюватися з Курської області саме на територію України.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, нині немає загроз безпеці цивільного населення з Курської області на території України.

"Ми не очікуємо, що буде велика кількість бажаючих до нас приїхати, якщо взагалі вони будуть. Але я точно не переживаю за те, що буде небезпечно для цивільного населення з території Курської області… Ми запропонували кожному і кожній з мешканців Курської області в разі бажання евакуюватись з цієї території. Україна відкриє гуманітарні коридори. Чи то на територію, яку контролює Російська Федерація, чи то на територію незалежної України. Це має бути власний вибір будь-якого громадянина, який зараз там перебуває з числа цивільних. Ми точно не збираємося порушувати їхні права", - запевнив Лубінець.

За словами омбудсмена, зараз у добровільному порядку Збройні сили України вже забезпечують гуманітарними речами цивільне населення на території Курської області. На запитання, де будуть селити людей, які потенційно можуть висловити бажання виїхати з Курської області РФ на територію України, Лубінець прямо не відповів. Але каже, що в Україні вже давно готова інфраструктура.

"На території Сумської області працював пункт перетину кордону з територією РФ. Працювали і працюють місця для прийняття громадян, для спілкування, забезпечення їхніх потреб… У разі виявлення їхньої доброї волі, якщо вони захочуть приїхати на територію України, Україна їм забезпечить нормальні умови", – сказав омбудсмен.

Уповноважений з прав людини прокоментував і критику серед українського суспільства щодо ініціативи влади евакуювати мешканців Курської області РФ на територію України.

"Я розумію, що у нас суспільство може по-різному трактувати зусилля України щодо виконання своїх міжнародних зобов’язань, але ми тим і відрізняємося від росіян, що ми цивілізована нація, демократична нація. І для всіх критиків подібних дій я хочу нагадати, що всі міжнародні партнери продовжують допомагати Україні саме через те, що бачать різницю. Як тільки ми покажемо, що ми можемо повести себе нецивілізовано, в такий спосіб, як росіяни, тоді ми можемо забути про військову підтримку", - пояснив Лубінець.

Нагадаємо, журналістка hromadske Діана Буцко розповіла, що місто Суджа Курської області, яке перебуває під контролем ЗСУ, не зруйноване, майже ціле і неушкоджене. Місцеві жителі там розмовляють майже українською мовою, але, говорячи про російську армію, кажуть на росіян "наші солдати".

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