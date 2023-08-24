Що в Росії змінить смерть Пригожина: збільшиться мобілізація, щоб "затикати діри"

Смерть ватажка терористів “Вагнера” Пригожина особливо в Росії нічого не змінить. Там буде поступово збільшуватися мобілізація, проте російський фронт неменуче посипиться.

Так в інтерв’ю ТСН.ua розповів радник із питань комунікації російської опозиції і легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський.

"Все буде так само, як і зараз. Збільшуватиметься мобілізація. Всі ознаки того, що російська оборона поступово виснажується під ударами Збройних сил України. Їм потрібно намагатися затикати ці діри, які виникають. Буде нова інтенсивна мобілізація з недосвідчених якихось солдатів. Це просто трохи відтягує момент початку краху російської оборони, бо коли вона виснажиться в достатній мірі, буде такий самий обвал, який був свого часу під Ізюмом Харківської області, коли в один момент на дуже глибоку відстань посипався російський фронт. І в Запорізькій області, і потім колись настане черга Криму. Тобто особливо нічого нового не буде. Триватиме мобілізація і Росія намагатиметься утримати вкрадені території, але це не вдасться", - зазначив Олексій Барановський.

Нагадаємо, що після смерті ватажка терористів “Вагнера” Євгена Пригожина російські силовики почали “виходити” на родичів військових злочинців.

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