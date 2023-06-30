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Що "вагнерівці" робитимуть у Білорусі і чи є загроза нападу з півночі: відповідь Буданова

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Що "вагнерівці" робитимуть у Білорусі і чи є загроза нападу з півночі: відповідь Буданова

За інформацією Буданова, зараз військ Пригожина у Білорусі немає / Фото: ТСН.ua

За словами Буданова, хаб, який створюють у Білорусі для "вагнерівців" - для цілей логістики операцій в Африці.

Масової передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі не буде. Тому підстав для занепокоєння щодо нового нападу з півночі немає.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

"Масового виведення ПВК до Білорусі не планується. Хаб, який вони створюють у Білорусі, для цілей логістики. Також у них будуть офісні приміщення та рекрутинговий центр. І цей центр створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, переважно в Африці", – пояснив Буданов.

За його словами, операції "Вагнера" за кордоном триватимуть. Переважно в Африці.

"І що станеться далі, так це те, що більшість особового складу, який раніше брав участь у бойових діях в Україні, буде поступово переміщено до Африки для розгортання там операцій", – вважає керівник ГУР.

За інформацією Буданова, зараз військ Пригожина у Білорусі немає, лише кілька людей із його передової групи.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" поки, крім свого лідера, ще не приїхали до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

Тим часом ЗМІ зафікували, що У Білорусі ремонтують покинуту військову частину. Ймовірно, там розташуються “вагнерівці”.

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Дата публікації
Перегляди
381
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