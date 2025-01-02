Що варто робити, щоб закінчити війну якнайшвидше: комбат Верес дав відповідь

Нехай на війні краще втрачаються механізми, а не люди, переконаний Кирило Верес.

Щоб закінчити війну якнайшвидше, необхідно створювати й розвивати роботизовані системи.

Про це заявив комбат батальйону К2, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького і Герой України Кирило Верес в інтерв’ю “Армія TV”.

"Роботизовані системи. Тільки розвиток у цьому. Це єдине, що ми можемо зробити самі і не отримувати з якогось там пакету допомоги. У нас мізків вистачає. Не всі ж втекли з країни розумні люди. І рук вистачає... І ніг. Вистачає всього. Бажання не вистачає. Концепції підходу немає. Мотивації немає. Але багато в чому самі винні, як і ми (військові – ред.), так і ви – журналісти. Але вистачає всього. Це, мабуть, єдине, що ми зараз можемо найактивніше самостійно розвивати", – сказав він.

Верес зазначив, що як пілот, він бачить у цьому велику перспективу.

Військовий наголосив, що краще нехай на війні втрачаються механізми, а не люди.

"Все, що можна зробити механізмами і про**ати його, нехай про**еться та машинка, аби не люди", – підсумував Кирило Верес.

Раніше Верес закликав до чесності у військових підрозділах, наголошуючи, що кожна брехня на фронті може коштувати життів бійців.

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