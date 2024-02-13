Що важливіше – позиції чи солдати: Сирський дав однозначну відповідь

Олександр Сирський наголосив, що краще залишить якусь позицію, але не допустить загибелі особового складу.

Керівництво ЗСУ не може дозволити собі такого ставлення до особового складу, як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів".

Про це заявив головнокомандувач Збройнихсил України Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

"Для нас головна задача і головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойове завдання. І ми не можемо дозволити собі такого ставлення (до особового складу – ред.), як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу", – сказав він.

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Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для російського військового керівництва цінність життя солдата дорівнюєнулю.

"Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що є, – наших людей. Це цвіт нашої нації", – наголосив Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України. Звільнив 8 лютого 2024 року із посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив новим головкомом Олександра Сирського. Відбулися також великі кадрові зміни у командуванні Сил оборони.

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