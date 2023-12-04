"Що ви робили від 2014 року": американський генерал жорстко відповів щодо боєприпасів для України

Україна має нарощувати власне виробництво боєприпасів.

Про це заявив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я знаю, що деякі компанії, такі як Rheinmetall, BAE та кілька інших, заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо чесними – що робила Україна від 2014 року? Уже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так, можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво", – сказав він.

Годжес також зазначив, що виробництво можливо збільшити й під час війни. Він нагадав, що виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка 1944 року, коли Німеччину вже бомбардували британці й американці.

"Виробничі потужності – це віддзеркалення політичної волі. Артилерійські боєприпаси – це не машини, які автовиробник може просто виготовити й продати кому завгодно. У їхнє виробництво потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість тисяч, приміром, ракет. Сполучені Штати збільшили виробництво, думаю, в чотири рази, але цього все ще замало. І для збільшення потрібна політична воля", – додав генерал.

Він зазначив, що Україні важливо постачати готові боєприпаси, але Україна може виробляти й сама.

Раніше ЗМІ повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва у листопаді нібито скаржився йому на втручання Офісу президента України. Ллойду Остіну тоді також озвучили, що ЗСУ потребують 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил і засобів на $350-400 млрд.

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