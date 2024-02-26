"Те, що вибухає на РФ – то все наше": Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе

Цього року спроможності України виробити дрони-камікадзе вже нічим не поступаються Росії.

У 2024 поці Україна наздогнала Росію за кількостю виробництва дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", – зазначив він.

Камишін зазначив, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

"Те, що на Росії вибухає – то все наше", – зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання щодо параметрів тотожності українських дронів-камікадзе до російсько-іранських, Камишін заявив, що вони схожі за кількістю пересувної вибухівки, за дальністю дії та за іншими технічними параметрами.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що станом на сьогодні 90% всіх безпілотників, які використовуються на полі бою, вироблені в Україні.

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