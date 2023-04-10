Що відбувалося у кабінеті Залужного у перші дні вторгнення Росії

Олексій Резніков розповів про атмосферу в кабінеті Валерія Залужного в перші години вторгнення Росії до України.

Міністр оборони Олексій Резніков отримав дзвінок від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на початку 5-ої чи десь 4-ої ранку 24 лютого 2022 року: "Я беру трубку, бачу, що Залужний. Слухаю. Він каже: "Олексій Юрійович, вони напали".

Олексій Резніков у подкасті УП розповів про атмосферу в кабінеті Валерія Залужного в перші години 24 лютого 2022 року.

Після короткої телефонної розмови Резніков одразу поїхав до Міністерства оборони України.

"Коли ти заходив до будівлі Міністерства оборони до того – там же купа постів, – то всі хлопці чергові стояли просто в формі. А коли я заїхав близько 5-ої ранку 24-го, то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повній бойовій вдягнуті. Це зразу впадало в око. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції", - згадує міністр.

За словами Резнікова, у приймальні генерала Валерія Залужного уже керували оборонними діями.

"Приймалися доповіді відповідних командирів з різних напрямків: що відбувається, де, на якому напрямку. Приймаючи доповіді, давали реакцію відповідну. Доповідають: "То-то і то-то відбувається, ми робимо то-то". Окей. Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: "Можеш завдати ураження?". "Так, скомунікуй". Йшло реальне живе керування військами. Через усі засоби: от всі види телефонів, які вам відомі. В нас є спецзв'язок наш, військовий, є телефони захищені, а є просто звичайні месенджери, які вам всі відомі – вони всі були використані", - розповів Резніков.

За словами міністра оборони, у той час поведінка Валерія Залужного не змінилась, він був сфокусований і зібраний, як завжди.

"Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і от цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість. Бо ти бачиш його, і Мойсюк (заступник Залужного – ред.) такий же, Шаптала (начальник Генштабу – ред.) такий же – абсолютно спокійні. Ну, правда, багато матюків, звісно, було включено в команди. Коли йшла команда "Стріляй!", то вона звучала трохи іншими словами", - згадав міністр.

Нагадаємо, Залужний показав потужне відео звільнення Київщини до річниці деокупації області.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Рано-вранці 24 лютого президент Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Путін оголосив про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення Путіна по всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

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