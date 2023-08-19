Що відбувалося в небі над Україною у перші хвилини вторгнення: командувач ПС розповів про дві головні команди

О 3:50 ранку 24 лютого 2022 року вся українська військова авіація піднялася в повітря.

Завдяки тому, що в перші пів години після початку повномасштабного вторгнення РФ до України всі підрозділи Повітряних сил були розосереджені, військову техніку та озброєння вдалося зберегти.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що на все своє життя запам’ятав перші дві команди, які віддав під час російської агресії.

“Перша моя команда була о 3 годині 20 хвилин - команда "Килим". За цією командою всі літаки, які були в повітрі, були зобов’язані або покинути територію України, або сідати на найближчий аеродром. І я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака”, - пригадував Олещук.

Наступна команда стосувалася військової авіації і пролунала вона вже через 30 хвилин.

“Другою командою, яку я віддав о 3 годині 50 хвилин, підняв всю нашу військову авіацію в повітря. Тому що розумів, що перші удари, які будуть завдані по нашій державі, будуть завдані по військових аеродромах, по об’єктах критичної інфраструктури, по зенітно-ракетних комплексах, по радіолокаційних засобах”, - пояснив він.

За словами командувача Повітряних сил, завдяки ухваленому рішенню щодо розосередження, тобто переміщення усіх підрозділів зі своїх позицій, вдалося зберегти озброєння і військову техніку.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.

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