Що відбувалося вночі у Херсоні напередодні входу ЗСУ: в окупантів була паніка та хаос

Напередодні входу української армії російська війська чимдуж втікали із Херсона, в них була паніка. Для втечі вони використовували будь-які способи - хто пішки, хто на лодках через Дніпро.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у себе на Ютуб-сторінці.

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"Так, дійсно, російські війська цілу ніч втікали і переправлялися на лівий берег, як могли. Використовували лодки, плоти, катери. Вони намагалися перевозити техніку на якихось катерах. Ми за можливості обстрілювали їх. І відповідно, баржі переверталися, техніка і російські солдати тонули. Там була ситуація хаосу та паніки. А ще була детонація. Російські війська намагалися зірвати усю ту техніку, яку залишали. Усю ніч було чутно вибухи. Могли детонувати боєприпаси. Вони намагалися усе підірвати (озброєння - ред.) Ніч була неспокійна, усе гриміло, зривалося. Зранку мости були підірвані. Щось намагалися вивезти, щось кидали і підривали, тонули лодки разом із російськими солдатами. Крайня ніч була гарячою та шумною для жителів Херсона", - зауважив Жданов.

Щодо Антонівського мосту, військовий експерт вважає, що його підірвали все ж російські війська. Як він пояснив, було зруйновано два-три прольоти мосту, а це говорить, що було закладено вибухівку. Такі пошкодження не могли бути через атаку HIMARS.

Звільнення Херсона

11 листопада став історичним днем для України. У цей день українська розвідка оголосила, що Херсон повертається під контроль України і до міста заходять частини ЗСУ.

Жителі Херсона з великою радістю зустрічали українських військових. У Мережі з'явилися численні фото й відео цього. На вулицях міста з'явилося чимало синьо-жовтих стягів. Херсоні святкують звільнення від окупантів другий день.

12 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про деокупацію 60 населених пунктів Херсонщини.

Зеленський про звільнення Херсона: Так буде в Генічеську, в Мелітополі, на Донбасі і в Криму

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