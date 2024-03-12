Що відбуватиметься на фронті, якщо ЗСУ не матимуть достатньо зброї: експерт назвав сценарії

Генштаб має є плани, які залежать від того, чи отримає Україна необхідну військову допомогу.

Військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, що у Генерального штабу будь якої країни є два, три чи чотири варіанти розвитку подій на війні. Один – на випадок наступальних дій, один – для оборонних.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Експерт пояснив, який сценарій буде реалізований на фронті в Україні у випадку, якщо військові не матимуть достатньої кількості зброї.

"Оборонні дії передбачають, що є або зараз створюється певна лінія оборони, на яку відійдуть наші сили. Тобто вони вже не будуть битися за умовний Часів Яр, за умовні Бердичі тощо, а відійдуть на другу чи третю позицію, які вже будуть облаштовані або облаштування яких завершується просто зараз, "у темпі вальсу". І там вони будуть зустрічати ворога. Мінні поля і решта, як передбачено військовою наукою", - зазначив Жирохов.

За його словами, план "А" передбачає ведення активної оборони. Тобто, окрім оборонних операцій, будуть також і контрнаступальні операції, але дуже і дуже обмежені.

Жирохов також прокоментував "плану С" – звільнення усіх окупованих територій України.

"На цьому етапі, за наявності такого фінансування, за відсутності військової допомоги від Сполучених Штатів це фактично якщо й не мрія, то принаймні перспектива, що відкладається щонайменше на 2025-2026 роки", - каже він.

Експерт також пояснив, чи може Росія може захопити більшу частину України.

"Щоб захопити більшу частину України, сил та засобів у росіян явно немає. І вони самі ставлять перед собою менш амбітні завдання. Їхні завдання не змінюються щонайменше третій рік. Це вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей… Ніякого виходу на Дніпро і захоплення Києва, Харкова, Полтави, Сум не проглядається. Можливо, такі плани дійсно є, але сил та засобів вистачає лише для того, щоб взяти три населених пункти "в три дома, в два забора", тобто для проведення локальних операцій. Але провести стратегічну локальну операцію… Ну, принаймні станом на зараз таких можливостей немає", - резюмував Михайло Жирохов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вдалося зупинити просування російських окупантів.

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