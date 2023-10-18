Що відбувається із масштабним наступом окупантів на Авдіївку: у Генштабі оновили інформацію

Також окупанти не залишають спроб відновити втрачене положення у районі Кліщіївки.

Російські військові продовжують наступати на Авдіївському та Шахтарському напрямках, але штурмові дії безуспішні.

Про це йдеться у вечірньомму зверненні Генерального штабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

У Генштабі зауважли, що на Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

"Водночас, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської ВА Віталій Барабаш повідомив, що росіяни готуються до нових штурмів навколо міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.