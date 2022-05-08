Що відбувається на "Азовсталі": Паламар розповів про ситуацію станом на зараз

Що відбувається на "Азовсталі": Паламар розповів про ситуацію станом на зараз

Святослав Паламар озвучив кількість жертв серед українських бійців під час евакуації цивільних людей.

Заступник командира полка "Азов" Святослав Паламар прокоментував актуальну ситуацію на "Азовсталі". Він розповів, що саме відбувалося на заводі протягом ночі 7-8 травня та що там коїлося протягом трьох попереднії днів.

Про це він повідомив під час пресконференції захисників Маріуполя з заблокованої росіянами "Азовсталі".

"Станом на зараз ведуться інтенсивні обстріли заводу "Азовсталь". Тільки за ніч було понад 25 вильотів. В тому числі, трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, працюють танки, міномети", - повідомив Паламар.

Також він додав, що за останні три дні було евакуйовано цивільних з території заводу "Азовсталь".

"Чи всіх цивільних було евакуйовно, ми твердо сказати не можемо. Жодна міжнародна організація чи владна структура, політики наші не приїхали сюди - на територію "Азовсталі". Немає спецтехніки, щоби розібрати всі завали. І дуже шкода, що все це супроводжується" в переважній більшості" словами: "нам вдалося", "ми все зробили" і тому інше. Я наголошую на тому, що буквально два дні тому, під час так званого режиму тиші, загинули троє наших військовослужбовців", - сказав Паламар.

За його словами, один з наших бійців загинув від влучення ПТРК (протитанковий ракетний комплекс) по машині, що повинна була вивезти цивільних. Двоє інших військовослужбовців загинули під час скиання бомб з БПЛА (ударний безпілотний літальний апарат).

Шестеро військовослужбовців було поранено.

"Така ціна вивозу цивільних з території заводу", - додав Паламар.

Святослав Паламар також дорікнув деяким політикам.

"Було прикро чути, що, мовляв, "ви хлопці, займаєтеся своїми справами та тягнете час, щоби вивезти всіх цівільних". Це було сказано нашому командиру - герою України Денису Прокопенко. Ця людина командує гарнізоном, обороною Маріуполя. А "під нашими справами" малося на увазі те, чим ми і займаємося - захищаємо народ України. Дуже шкода, що в деяких політиків немає такту, а є лише цинізм", - сказав Паламар.

Нагадаємо, що перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі" завершено. Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей. Нині готується другий етап евакуаційної місії: виведення поранених і медиків.