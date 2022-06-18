Що відбувається на двох напрямках на Луганщині: у Сєвєродонецьку та на трасі Лисичанськ-Бахмут - Гайдай

На Сєвєродонецьк окупанти кидають величезну кількість резервів, оскільки відзвітували перед керівництвом, що місто вже нібито перебуває під їхнім контролем.
Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, тому що всі резерви навіть познімали з деяких позицій і відправили на два напрямки. Перший – це Сєвєродонецьк, звісно. Другий – це напрямок Золоте, Комишуваха, Попасна.
Про це заявив керівний Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Намагається російська армія виконати те, що в теорії вони вже зробили: вони відзвітували, що Сєвєродонецьк вони контролюють, але поки що вони там гинуть, і поки тривають там бої. Тому реально по факту не захопили місто, а контролюють більшу частину, але не захопили повністю. Не контролюють повністю, але треба ж якось виконувати вже анонсоване, і тому кидають туди величезну кількість резервів", - пояснив Гайдай.
І друге, за словами очільника Луганської ОВА,це те, що загарбники хочуть перерізати і контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. "Це так само в них не виходить. Вони намагаються оточити наших військових, якраз якщо б у них був успіх на цій трасі, то, можливо, було б якесь оперативне оточення, але нічого в них не виходить. І ми бачимо дуже величезну кількість резервів туди кинуто. Сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках", - зазначив він.
Що стосується траси Лисичанськ-Бахмут, за словами Гайдая, вона не є проїздзною, тільки якісь там відчайдухи-військові намагаються там пролетіти, але, насправді, вона дуже щільно під обстрілом перебуває.
"Але вони (окупанти – ред.) її не контролюють по факту, вони там не стоять, в них нема там блокпостів. Іноді навіть буває, що танк, в нас були там ситуації коли "восьмидесятка" російська виїжджала там на пагорб і починала прямою наводкою обстрілювати. Але, знову ж таки, за певний короткий час її або знищували, або відганяли. Тобто трасу вони не контролюють", - підкреслив голова Луганської ОВА.
Нагадаємо, за даними СБУ, російські офіцери залишають свій особовий склад напризволяще і тікають до РФ.
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