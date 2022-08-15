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Що відбувається на фронтах станом на 15 серпня: свіжа мапа бойових дій від британської розвідки

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Що відбувається на фронтах станом на 15 серпня: свіжа мапа бойових дій від британської розвідки

Фото: Associated Press

Станом на 15 серпня російські військові продовжують наступ на сході. Зокрема, ведуть активні штурмові дії на трьох напрямках.

Відповідно до даних британської розвідки, окупанти наступають на Луганському, Донецькому та Харківському напрямках.

Свіжу мапу бойових дій опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з мапою, угруповання росіян сконцентровані на Запорізькому напрямку, біля Херсона, Нової Каховки, Мелітополя, на Донбасі та поблизу українського кордону, навпроти Харківського напрямку. 

На півдні окупанти основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих районів. Щодо ситуації на сході, ворог вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Також пробував наступати в напрямках Соледара та Кодеми, у Пісків та Первомайського, успіху не мав, відійшов. Крім того, противник намагається вести наступальні дії на Краматорському напрямку. Для цього активно задіює штурмову та армійську авіацію.

Тим часом українські військові завдають точні удари по військових складах і пунктах командування противника. Українські сили проводять контрнаступ на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Нагадаємо, у Росії побідкались на свою армію та заявили, що до кінця літа у них може погіршитись ситуація

Мапа війни на 15 серпня: лінія зіткнення на півдні - під обстрілами танків та ракетних систем

Мапа війни на 15 серпня: лінія зіткнення на півдні - під обстрілами танків та ракетних систем

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9212
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