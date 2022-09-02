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Що відбувається на фронтах України 2 вересня: з’явилася свіжа мапа бойових дій

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Що відбувається на фронтах України 2 вересня: з’явилася свіжа мапа бойових дій

Фото: Associated Press

Російські війська 2 вересня надалі намагаються наступати не сході України. Водночас українські бійці атакують позиції окупантів на півдні.

Загалом ситуація на фронтах України особливо не змінилася.  

Про це свідчить свіжа мапа бойових дій, опублікована британським Міноборони.  

Згідно з даними мапи, ЗСУ продовжують атакувати російську армію на трьох напрямках півдня – у районах Миколаївської та Херсонської областей. Українські війська б’ють по тилових позиціях загарбників та переправах, аби ізолювати противника на правому березі окупованого Херсона.

Натомість російські сили не припиняють спроб пробити українську оборону на сході держави. Так, ворог атакуєна трьох напрямках. Зокрема, окупанти не полишають спроб захопити Піски Донецької області.

Водночас на інших ділянках фронту ситуація стабілізувалася і наразі активних дій не зафіксовано.

Нагадаємо, за прогнозами військового експерта Сергія Грабського, взимку бойові дії нагадуватимуть ситуацію на фронті 2016-17 років – коли була така собі тактична штовханина.

Оперативні новини з фронту: запеклі бої тривають на півдні, сході та півночі України

Оперативні новини з фронту: запеклі бої тривають на півдні, сході та півночі України

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
129
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