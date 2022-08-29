Що відбувається на Харківському напрямку 29 серпня: у Генштабі дали відповідь

На Харківському напрямку з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 29 серпня.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти на Харківщині використовують нову тактику. "Він (ворог - ред.) перейшов до нової тактики: пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил для того, щоб просунутися хоч якось. Однак наразі він жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно зазнає втрат і відходить на раніше зайняті свої позиції", — сказав Синєгубов.

За його словами, продовжується російський терор місцевого населення, зокрема, обстріли Харкова з реактивних систем залпового вогню.

"У них тактика така: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали, а куди воно летить, для них це навіть не ціль, а просто як факт. У них є завдання — обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки упродовж дня", — сказав голова обладміністрації.

Обстріли України на 28 серпня: по Харківщині били ракетами С-300

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