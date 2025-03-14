Що відбувається на Харківському напрямку: Сирський розповів

Наші бійці продовжують боронити територію.
На Харківському напрямку тривають активні бойові дії, ворог не припиняє штурмових атак. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський особисто відвідав смугу оборони бригади “Хартія”, яка утримує позиції в цьому районі.
Про це він повідомив у Telegram.
“На місці детально вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав необхідні вказівки для вирішення проблемних питань”, – заявив Сирський.
Він нагадав, що у травні 2024 року російська армія розпочала масштабний наступ на Харківщині, прагнучи створити так звану “буферну зону” та спробувати захопити Харків. Однак уже десять місяців поспіль ворог зазнає поразок і зараз заблокований у районі Вовчанська, а на деяких ділянках фронту відкинутий на північ.
Зокрема, 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” ефективно знищує окупантів, використовуючи безпілотні та роботизовані системи як в обороні, так і в контрнаступальних діях.
“Дякую воїнам за стійкість і результативність”, – підкреслив Сирський.
Нагадаємо, Сирський запевняв, що Сили оборони на Курщині, в разі потреби, здійснюють маневри на більш вигідні рубежі.
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