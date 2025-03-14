Що відбувається на Харківському напрямку: Сирський розповів

На Харківському напрямку тривають активні бойові дії, ворог не припиняє штурмових атак. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський особисто відвідав смугу оборони бригади “Хартія”, яка утримує позиції в цьому районі.

Про це він повідомив у Telegram.

“На місці детально вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання забезпечення стійкості оборони. З’ясував потреби наших військових, віддав необхідні вказівки для вирішення проблемних питань”, – заявив Сирський.

Він нагадав, що у травні 2024 року російська армія розпочала масштабний наступ на Харківщині, прагнучи створити так звану “буферну зону” та спробувати захопити Харків. Однак уже десять місяців поспіль ворог зазнає поразок і зараз заблокований у районі Вовчанська, а на деяких ділянках фронту відкинутий на північ.

Зокрема, 13-та бригада оперативного призначення НГУ “Хартія” ефективно знищує окупантів, використовуючи безпілотні та роботизовані системи як в обороні, так і в контрнаступальних діях.

“Дякую воїнам за стійкість і результативність”, – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, Сирський запевняв, що Сили оборони на Курщині, в разі потреби, здійснюють маневри на більш вигідні рубежі.

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