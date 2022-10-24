Що відбувається на Херсонщині: в ОК "Південь" розповіли про "тактику" окупантів

Російські війська готують позиції на Херсонщині, щоб захищатися, однак втриматися на правому березі вже не зможуть.
Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти намагатимуться оборонятися на Херсонщині.
Про це вона сказала в етері загальнонаціонального телемарафону.
"Вони (окупанти – ред.) намагаються зберегти те, що для них найцінніше. Можливо, етапувати свою оборону. Вони розуміють, що довго втриматися на правому березі не зможуть, їм потрібні будуть ще рубежі оборони. Вони спробують зробити так, щоб ті провокації, які вони готують безпосередньо в обласному центрі, спрацювали. Це може затримали або якимось чином відкинути напрям дій ЗСУ", - сказала вона.
Нагадаємо:
- Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомивГенеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують в Генеральному штабі ЗСУ.
- Напередодні у Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.
- Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсону "державних установ" та населення.
- Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".
- Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.
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