Що відбувається на Херсонщині: в ОК "Південь" розповіли про "тактику" окупантів

Російські війська готують позиції на Херсонщині, щоб захищатися, однак втриматися на правому березі вже не зможуть.

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти намагатимуться оборонятися на Херсонщині.

Про це вона сказала в етері загальнонаціонального телемарафону.

"Вони (окупанти – ред.) намагаються зберегти те, що для них найцінніше. Можливо, етапувати свою оборону. Вони розуміють, що довго втриматися на правому березі не зможуть, їм потрібні будуть ще рубежі оборони. Вони спробують зробити так, щоб ті провокації, які вони готують безпосередньо в обласному центрі, спрацювали. Це може затримали або якимось чином відкинути напрям дій ЗСУ", - сказала вона.

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