Що відбувається на кордоні Дніпропетровської області: у ЗСУ відповіли

Ситуація нормалізувалася, але ризики залишаються.
Напрямок кордону Дніпропетровської області більш-менш стабілізовано Останнім часом ворог зазнає великих втрат.
Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".
"Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в рядах ЗС РФ, але резерви в їх тилах вже готуються", - повідомив він.
Як зазначалося, у російської окупаційної армії навряд чи є ресурси для наступу на Дніпропетровську область. Але українське військове командування, ймовірно, розглядає різні варіанти розвитку подій, зокрема й спроби ворога на заході Донецької області просуватись у західному напрямку, на Дніпропетровщину.
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