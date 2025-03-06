Що відбувається на кордоні Дніпропетровської області: у ЗСУ відповіли

Напрямок кордону Дніпропетровської області більш-менш стабілізовано Останнім часом ворог зазнає великих втрат.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в рядах ЗС РФ, але резерви в їх тилах вже готуються", - повідомив він.

Як зазначалося, у російської окупаційної армії навряд чи є ресурси для наступу на Дніпропетровську область. Але українське військове командування, ймовірно, розглядає різні варіанти розвитку подій, зокрема й спроби ворога на заході Донецької області просуватись у західному напрямку, на Дніпропетровщину.

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