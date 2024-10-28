Що відбувається на Курахівському напрямку: військовий розповів про суїцидні атаки росіян

Окупантам конче потрібно прорвати оборону, аби ще глибше охопити місто Курахове, для цього ворог застосовує дуже великі сили – фактично атакує колонами, зазначив Орест Дрималовський.

На Курахівському напрямку в Донецькій області ворог намагається продавити захист Сил оборони кількістю і йде фактично у суїцидні атаки.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський, оцінюючи оперативну ситуацію на Курахівському напрямку.

"У нашій смузі оборони ворог намагається продавити кількістю і атакує фактично в лоб, бо саме на нашій ділянці оборони, а це село Костянтинівка, це Антонівка, Катеринівка, тут ворог не має особливого просування, хоча застосовує дуже великі сили – фактично атакує колонами. І власне для того, аби вирівняти лінію фронту у нашій смузі оборони, ворог і кидає такі великі сили. Йому конче потрібно прорвати цю оборону, аби ще глибше охопити місто Курахове. І у цих суїцидних атаках росіяни не жаліють ні особового складу, ні техніки. Власне, у цій атаці вчорашній, яку здійснили окупанти, 25 росіян було демілітаризовано і ще 23 були поранені", – розповів військовий.

Нагадаємо, ворог штурмував околиці Курахового: з'явилося відео, як українські десантники відбивали ворожу атаку.

Покровськ і Курахове – найгарячіше! Генштаб ЗСУ звітує про атаки РФ на Донеччині